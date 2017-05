Simonetta Spiri: "Il tempo di reagire" nasce in Sardegna, nuovo singolo

Venerdì 26 maggio esce in radio e nei digital stores "Il tempo di reagire", il nuovo singolo di Simonetta Spiri che decide di pubblicare il brano autobiografico con l'etichetta di Valerio Scanu.

Per i fan di Simonetta Spiri l'attesa è quasi finita. Venerdì 26 maggio esce in radio e nei digital stores "Il tempo di reagire", il nuovo singolo scritto dalla stessa cantante sassarese, con Mario Cianchi (già autore di brani per Elodie, Valerio Scanu, Gemelli Diversi e molti altri) ed Emilio Munda, che ha curato anche produzione artistica.



"Ho conosciuto Mario grazie ad Emilio e, in poco tempo, abbiamo scoperto di essere quasi vicini di casa. Allora abbiamo iniziato a lavorare insieme per questa canzone. - racconta Simonetta Spiri - Gli ho mandato una nuova versione del testo con l'idea di creare uno special autentico e profondo, che facesse parlare una coscienza con l'intenzione di arrivare in maniera diretta a portare conforto e verità nel cuore di chi vuole realmente reagire di fronte alle delusioni, alle ingiustizie subite e alle illusioni del passato. Insieme ad Emilio, abbiamo unito le nostre idee musicali ed è nato questo brano che rappresenta, certamente, l'inizio di un ciclo importante della mia vita".



"Questa canzone è nata in Sardegna, il giorno del mio compleanno. - racconta infatti l'ex concorrente di Amici - Ed era una giornata primaverile piena di sole. E' stato un grandissimo regalo che la vita mi ha portato in una giornata speciale per ricordarmi che non sono gli anni che passano a far spegnere la fiamma di una passione che brucia dentro di noi e che c'è sempre tempo per continuare a sognare.'

"Il tempo di reagire" è infatti un brano autobiografico, ed il mutamento e la ribellione di un'anima libera è ben descritto anche nel video che accompagnerà l'uscita del nuovo singolo, diretto da Stefano Bertelli.



Dopo due album ("Il mio momento" - 2009 e "Quella che non vorrei" - 2013) ed il singolo "L'amore merita" (uscito nel 2016), Simonetta Spiri decide che nel 2017 è davvero "il tempo di reagire", e per questo sceglie di pubblicare il nuovo singolo con l'etichetta NatyLoveYou di Valerio Scanu, a cui è legata da una lunga amicizia.