Simona Ventura: Belen Rodriguez ancora innamorata di Stefano De Martino

Simona Ventura afferma che secondo lei "Belen Rodriguez è ancora innamorata di Stefano De Martino". Un brutto colpo per il pilota Andrea Iannone.

"Credo che Belen Rodriguez sia ancora innamorata di Stefano De Martino, tutti subiscono un po' il fascino del ballerino", sostiene Simona Ventura, una delle protagoniste del format #Estate che racconta in tv (venerdì 21 luglio in seconda serata su Canale 5) il "Chi Summer Tour 2017" di Alfonso Signorini che si sta svolgendo in Sardegna.

Oltre a mettere in dubbio l'amore di Belen Rodriguez per Andrea Iannone, Simona Ventura smentisce anche un suo imminente matrimonio con Gerò Carraro.

"Gerò è l'uomo della mia vita ma con il matrimonio ho già dato. Non è vero che il prossimo anno mi sposo, come scrivono. Noi stiamo bene così" dichiara la conduttrice tv, spiegando: "Non rinnego nulla della mia vita. Nemmeno la mia partecipazione all'Isola dei famosi come concorrente, scelta radicale e rischiosissima. Ma ho voglia di tornare com'ero, con una carica diversa".