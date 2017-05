Scuola, 52mila assunzioni: verso organico dell'autonomia, dice Malpezzi (PD)

Simona Malpezzi del PD commenta le assunzioni annunciate nel mondo della scuola.

"E' una buona notizia, quella dell'intesa raggiunta tra il Mef e il MIUR sulle assunzioni per i posti rimasti liberi dopo i pensionamenti, i posti già avanti e disponibili e la trasformazione dei posti dall'organico di fatto all'organico di diritto" sottolinea in un comunicato Simona Malpezzi, deputata del Partito Democratico.



"Il prossimo anno ci saranno altre 52mila assunzioni, che serviranno a rendere meno incerto l'avvio dell'anno scolastico e a garantire maggiore continuità didattica ai nostri studenti. - spiega - La trasformazione degli organici coinvolgerà più di 15 mila docenti, che dal prossimo anno non saranno più supplenti ma insegnanti di ruolo. Ci saranno ulteriori immissioni dalle GAE e un maggior numero di trasferimenti per i docenti che hanno accettato un incarico lontano da casa".



"Possiamo e dobbiamo fare ancora un passo avanti per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 107 soprattutto per quello che riguarda la costituzione di un solo organico, l'organico dell'autonomia. - aggiunge quindi la parlamentare dem - Questo è un obiettivo ambizioso che possiamo ancora raggiungere: bisogna continuare a investire sulla scuola e sui docenti. L'intesa certifica la volontà di dare seguito agli impegni che il governo Renzi ha preso con il mondo della scuola."