Ocse, scuola italiana sa includere: lavorare su continuità, dice Malpezzi (PD)

Simona Malpezzi del PD commenta i dati Ocse sulla scuola italiana.

"Accolgo con grande soddisfazione la pubblicazione degli ultimi dati Ocse in cui si certifica che il nostro Paese, a differenza di molti altri, riesce a colmare il divario che esiste tra gli studenti più svantaggiati e quelli più fortunati" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Simona Malpezzi.



"La nostra è una scuola che sa includere. Oggi, dunque, diventa cruciale lavorare sulla continuità e fare in modo che questo straordinario lavoro non si perda al termine degli studi nella difficile transizione con il mondo del lavoro o l'ingresso all'università. Serve investire ancora di più sui percorsi scuola-lavoro, sull'orientamento, sul diritto allo studio a scuola e all'università. L'Ocse dice chiaramente che siamo un Paese che può offrire opportunità a tutti senza distinzioni" aggiunge in ultimo la parlamentare del PD.