MIUR: bene stanziamento 80 milioni per competenze digitali, dice Malpezzi (PD)

Simona Malpezzi del PD riflette sui fondi per le competenze digitali.

"Lo stanziamento da parte della ministra Valeria Fedeli degli 80 milioni di euro del piano per le competenze digitali è molto positivo" comunica la deputata del Partito Democratico Simona Malpezzi.



"Questi fondi andranno a finanziare i progetti delle scuole mirati a sviluppare il senso critico dei ragazzi all'utilizzo dei social e del web" prosegue la parlamentare del PD.



"Lo abbiamo sempre detto: i nostri ragazzi non hanno bisogno di più strumenti ma di sviluppare una capacità critica all'uso di questi strumenti" continua.



"È proprio investendo su docenti e ragazzi che si possono prevenire i linguaggi violenti - riferisce in conclusione -, le discriminazioni in rete e il cyberbullismo. E anche questa è Buona Scuola."