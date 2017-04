Beppe Grillo contro Tg1 perché vuole il bavaglio, dice Malpezzi (PD)

Simona Malpezzi del PD contro Beppe Grillo.

"Uno che non rispetta il voto dei suoi elettori e che cancella con una matita i risultati di consultazioni vuole dare lezioni di trasparenza e propone la gogna per il direttore del Tg1. Beppe Grillo teme la libera stampa e pensa di imbavagliarla con le minacce e scatenando la furia del web. Ma è tutta scena. Dietro solo trolls e un'unica vera notizia: i 5 Stelle vorrebbero Tg che parlano solo di loro e delle loro bufale" riflette in un comunicato Simona Malpezzi, deputata del Partito Democratico.