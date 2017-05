Villa Borghese: al Piano Day anche Silvio Muccino, il 4 giugno a Roma

Il 4 giugno a Roma è stato organizzato al parco di Villa Borghese il Piano Day. All'iniziativa parteciperà anche l'attore Silvio Muccino, ovviamente per suonare al pianoforte.

"C'è una cosa che tutti i miei film hanno in comune, anzi due: il mio amore per la musica e quello per Villa Borghese. Ma questo forse lo sapete. Quello che non sapete è che il 4 giugno a Roma una mia amica fonderà queste due passioni trasformando villa Borghese nell'auditorium più grande e verde della città" informa su Facebook Silvio Muccino.



"Ci saranno più pianoforti che alberi, a disposizione di musicisti ma anche di chiunque voglia sedersi a suonare sotto un platano, o sulla terrazza del Pincio. - rivela l'attore - Io ovviamente ci sarò, e se trovo il coraggio agguanterò il primo seggiolino libero per pestare tasti come se non ci fosse un domani". "Se siete in zona vi consiglio di passare. Una cosa così non si vede tutti i giorni, e sarà talmente bella da fare invidia a Harry, Sally, Woody Allen e anche alla sua amata Central Park" assicura Silvio Muccino.