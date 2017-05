Silvio Muccino: con Black Hole Sun Chris Cornell svela perché mondo fa paura

L'attore Silvio Muccino ricorda Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden morto improvvisamente all'età di 52 anni.

In un post pubblicato su facebook nel pomeriggio di ieri, l'attore rivela: "A dodici anni il mio immaginario fanciullesco è stato scosso ferocemente da due cose: la telepromozione in tarda serata delle hotline e questo video musicale dei Soundgarden".



Silvio Muccino, nel postare il video "Black Hole Sun" dei Soundgarden (1994) quindi spiega: "La prima mi ha fatto capire quanto è bello e attraente il corpo femminile. La seconda quanto era respingente e mi faceva paura il mondo che mai come in questo video veniva messo a nudo. Da dopo questa canzone ho iniziato a capire il perché di quella paura e a riconoscere le maschere che la gente indossa. E soprattutto a percepire cosa c'è dietro. - e conclude - Quindi per me quella di oggi è proprio una brutta, bruttissima notizia".