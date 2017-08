Berlusconi: sento il profumo della vittoria alle prossime elezioni

Silvio Berlusconi assicura che "sempre più italiani chiedono a me, a Forza Italia, al centrodestra, di cambiare radicalmente le cose".

"Il profumo della vittoria alle prossime elezioni lo sento, ma soprattutto sento la sofferenza degli italiani, insicuri a casa loro, vessati dalle tasse, sfiduciati dalla politica e dall'antipolitica. E sento una grande responsabilità" afferma Silvio Berlusconi in una intervista a Il Giornale.

"Sempre più italiani chiedono a me, a Forza Italia, al centrodestra, di cambiare radicalmente le cose che non vanno nel nostro Paese. - assicura l'ex premier - Di porre fine all'oppressione fiscale, all'oppressione burocratica, all'oppressione giudiziaria. Per fare questo non bastano riforme, occorre una vera e propria rivoluzione liberale, ovviamente incruenta, ma non per questo meno radicale".