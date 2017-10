Berlusconi indagato di nuovo come mandante delle stragi del '92 e '93

La Procura di Firenze ha ottenuto la riapertura del fascicolo sulle stragi del '92 - '93, indagando Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. La svolta dopo alcune intercettazioni in carcere del boss Giuseppe Graviano.

Silvio Berlusconi di nuovo indagato come mandate delle stragi del '92 - '93. La Procura di Firenze, titolare dell'inchiesta, ha ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo a carico del leader di Forza Italia e dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, attualmente in cercere per concorso in associazione mafiosa. La Procura già altre due volte aveva aperto un'inchiesta su Berlusconi, l'ultima archiviata nel 2011.



Il nuovo filone prende spunto dalle intercettazioni, ricevute dalla Procura di Palermo, dei colloqui in carcere del boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano, condannato per le stragi, effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Fra le frasi riportate dai media ci sarebbe quella in cui il boss dice: "Berlusca mi ha chiesto questa cortesia (...) Ero convinto che Berlusconi vinceva le elezioni in Sicilia. In mezzo la strada era Berlusca, lui voleva scendere.. . però in quel periodo c'erano i vecchi.. . lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa".

E ancora: "Trent'anni fa, venticinque anni fa, mi sono seduto con te, giusto? Ti ho portato benessere. Poi mi è successa una disgrazia, mi arrestano, tu cominci a pugnalarmi. Per cosa? Per i soldi, perché ti rimangono i soldi...".



Nicolò Ghedini, avvocato dell'ex premier, bolla il tutto come "illazioni e notizie infamanti prima del voto, non avendo mai avuto alcun contatto il presidente Berlusconi né diretto né indiretto con il signor Graviano".