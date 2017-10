Berlusconi: ancora in campo per battere M5S, partita ribellista e pauperista

Silvio Berlusconi durante un'iniziativa a favore del referendum per l'autonomia della Lombardia.

"Sono in campo per senso di responsabilità nei confronti dei miei figli, dei miei nipoti, degli italiani che mi hanno dato in venti anni più di 200 milioni di voti e del mio Paese" ribadisce Silvio Berlusconi, nel corso dell'incontro con il governatore Roberto Maroni durante un'iniziativa a favore del referendum per l'autonomia della Lombardia.



"L'alternativa alla nostra forza di rivoluzione liberale è un partito ribellista, il MoVimento 5 Stelle, che cela nel programma situazioni pericolose per i cittadini; - sostiene quindi l'ex premier - un movimento pauperista e giustizialista secondo cui 'quello che è loro resta loro e quello che è nostro è un po' loro', con conseguenze che per tutti noi sarebbero gravissime".

"A maggior ragione non posso rinunciare al traguardo più importante, portare avanti la nostra rivoluzione liberale per cambiare alla radice il Paese che amo" conclude il leader di Forza Italia.