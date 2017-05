Vaccini: Chiamparino vari obbligo a scuola nel Piemonte, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD chiede una legge regionale in Piemonte per rendere obbligatori i vaccini a scuola.

"In attesa che il governo emani un decreto uniforme su tutto il territorio nazionale, chiediamo al Presidente Chiamparino di accelerare sulla legge per rendere i vaccini obbligatori e non cada nelle provocazioni del M5S e dei suoi consiglieri regionali che stanno tentando in ogni modo di fare ostruzionismo su una vicenda che assume un rilievo sociale e sanitario di assoluta gravità" esorta la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"I dati resi noti (ieri, ndr) dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità riferiscono di 2.395 casi di morbillo registrati in Italia dall'inizio dell'anno, rispetto agli 844 dell'intero 2016; il Piemonte è purtroppo una delle regioni più colpite, con 533 contaminati. - specifica - Ancora maggiormente allarmanti sono le conseguenze di tale contagio che, oltre 5 volte su 10, richiede il ricovero ospedaliero o l'intervento del pronto soccorso ed almeno una volta su tre procura serie complicanze".



"E' necessario che la Regione Piemonte - conclude - dia un segnale inequivocabile sulla necessità di vaccinarsi anche per cercare di arginare la disinformazione e l'ambiguità dimostrata fino ad oggi su questo argomento dalla sindaca del capoluogo Chiara Appendino e dalla sua giunta".