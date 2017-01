Torino: giunta Appendino non promuove crescita sociale, dice Fregolent (PD)

"A Torino manca un governo capace di promuovere crescita sociale - afferma in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera -, sviluppo economico e qualità della vita. La giunta Appendino ha vissuto fino ad oggi di rendita grazie alla programmazione ed alle scelte lungimiranti delle amministrazioni precedenti ed alla professionalità di una 'macchina' comunale impeccabile ed efficiente. Non a caso la stampa nazionale, che all'inizio aveva indicato Chiara Appendino come il sindaco più amato del paese, ha parlato apertamente di 'semestre nero' della giunta a 5 Stelle".



"Abbiamo realizzato un dossier con tutti i passi falsi commessi dalla sindaca, per focalizzare l'attenzione su una serie di scelte inopportune, sbagliate e penalizzanti per i cittadini di Torino. - annuncia l'esponente dem - La Giunta Appendino sta svendendo il patrimonio pubblico: acqua, immobili di pregio e concessioni edilizie per nuovi supermercati sono stati utilizzati come bancomat per fare cassa. Inoltre: tagliati i finanziamenti, licenziati i dipendenti e ridotti i servizi ai cittadini. Solo per citare alcuni casi, c'è il mancato finanziamento di 5,4 milioni di euro al Consorzio per il Sistema informativo del Piemonte (Csi), la mancata assunzione di personale al Gruppo torinese trasporti (Gtt), il caos del 'panino libero' che ha portato una riduzione di introiti di 3 milioni di euro ed il rischio di esuberi per le società appaltatrici del servizio mensa, la decisione di pagare con i voucher i giovani collaboratori di alcuni uffici comunali".



"La nuova amministrazione si è poi contraddistinta per un 'governo del no': no ideologico alla TAV, no alla Metro 2, no al sottopasso di Corso Grosseto e stop al Polo tecnologico e scientifico. - si specifica - Tutte opere che rischiano di far perdere milioni di euro alla comunità e che sono indispensabili per riqualificale la città e promuovere una mobilità alternativa efficiente. Torino in questi mesi ha dovuto rinunciare a molti grandi eventi che avevano garantito prestigio internazionale, migliaia di presenze e milioni di euro di introiti: dal Salone del Libro, alla mostra di Manet; da Cioccolatò al flop totale di Natale coi Fiocchi".



"Purtroppo l'elenco non finisce qui le periferie sono state completamente abbandonate a se stesse: la giunta ha tagliato del 25 per cento le risorse a disposizione delle circoscrizioni; cresce il degrado sociale: dalle Palazzine Ex Moi ancora in attesa del censimento ai campi rom illegali. Del resto le uniche risorse per la riqualificazione delle periferie, pari a 18 milioni, sono state stanziate dal governo nazionale" conclude la parlamentare.