Telecity: governo apra tavolo per assicurare ammortizzatori, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sulla chiusura di Telecity.

"Il governo intervenga per tutelare i lavoratori di Telecity convocando un tavolo istituzionali fra azienda e sindacati" afferma in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera.



"E' necessario garantire la continuità lavorativa e i livelli professionali dei lavoratori interessati, evitando in particolar modo la chiusura programmata delle sedi di Torino e Genova. Da oltre 40 anni Telecity è divenuta un punto di riferimento per l'informazione locale di un territorio vasto, con un palinsesto ricco di telegiornali, inchieste, trasmissioni di servizio, eventi sportive e di intrattenimento. - ricorda l'esponente dem - La società che controlla Telecity deve attivarsi per continuare ad assicurare al personale in esubero almeno gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge e per presentare un progetto di rinnovamento editoriale, economicamente compatibile con la riduzione dei contributi statali, capace di valorizzare pienamente le peculiarità dei media locali".