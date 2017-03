Riqualificazione periferie è incentivo a crescita economica, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD riflette sulle convenzioni per la riqualificazione delle periferie.

"La firma delle convenzioni per la riqualificazione delle periferie di 24 città è una bella notizia che dimostra l'impegno del governo su questo fronte. Le convenzioni sottoscritte oggi sono state possibili grazie al lavoro di due anni fatto in collaborazione tra il governo centrale e le amministrazioni coinvolte. Investire sulle nostre città che sono tra le più belle al mondo significa - informa in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent -, come ha detto il premier Paolo Gentiloni, investire sulla competitività dell'intero Paese e dare un ulteriore incentivo alla crescita economica."



"Mettere in circolo un totale di quasi 4 miliardi di euro rappresenta, infatti, anche un significativo volano per il rilancio dell'economia italiana. L'accordo di oggi renderà possibili interventi concreti anche per la mia città, Torino, che saranno perciò realizzati grazie al PD e al governo, e non ad altri" rende noto infine la parlamentare del Partito Democratico.