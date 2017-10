Produzione industriale conferma che ripresa è consistente, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD commenta i dati sulla produzione industriale.

"Affermare che l'Italia sta procedendo verso una ripresa sempre più consistente è una semplice verità. Nonostante ancora in molti si affannino a negarlo. - sostiene in una nota a vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent - Il dato sulla produzione industriale fornito oggi dall'Istat è un'ulteriore conferma. Con la fiducia degli italiani andremo avanti sulla strada delle riforme che ci hanno portato a questi risultati, perché sappiamo bene che c'è ancora molto da fare, ma la nostra determinazione e la nostra volontà non mancheranno".