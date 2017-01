Perché Trenitalia vuole aumenti se metà sono superflui?, chiede Fregolent (PD)

"Gli aumenti degli abbonamenti per l'alta velocità ferroviaria vanno cancellati non dimezzati. Solo pochi giorni fa l'amministratore delegato di Trenitalia, Renato Mazzoncini, difendeva le nuove tariffe mentre ora si scopre che metà di questo aumento è superfluo: è inammissibile che una società di servizi, controllata interamente dallo Stato, giochi al rialzo con i soldi dei pendolari" chiarisce in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera.



"Ribadiamo al ministro Graziano Delrio, a cui ho presentato una interrogazione parlamentare su questo tema, di intervenire rapidamente per cancellare definitivamente l'ultimo aumento degli abbonamenti i cui costi crescono incontrollati da anni, soprattutto in alcune Regioni, senza essere accompagnati dalla qualità del servizio offerto" conclude.