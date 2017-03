PIù PIL meno deficit: Italia si è rimessa in moto, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolen del PD commenta i dati Istat.

"I dati Istat ci forniscono una fotografia del Paese in ripresa. Il nostro PIL è in netta crescita, la più significativa dal 2010, ed è finalmente risalito al di sopra del livello del 2000. Il deficit tocca il livello più basso dal 2007 e cala la pressione fiscale, che scende ancora rispetto al 2015" riassume in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"La crisi non è del tutto superata, ma i dati mostrano che la domanda interna, i consumi e gli investimenti sono stati in grado di trainare il PIL, impartendogli una chiara accelerazione rispetto allo scorso anno. - assicura - Dati che superano anche le previsioni del governo, a dimostrazione che le riforme fin qui affrontate da Matteo Renzi prima e portate avanti ora da Paolo Gentiloni hanno rimesso in moto il nostro Paese".



"E se è vero che il PIL da solo non porta la felicità, possiamo garantire che il nostro impegno per risollevare l'economia va di pari passo con quello per garantire lavoro, cultura e diritti, perché solo attivando un circolo virtuoso si potrà uscire definitivamente dalla crisi, senza che nessuno resti indietro" conclude.