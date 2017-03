PIL più 1% su anno: Italia è ormai fuori dal tunnel, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD commenta i dati del PIL nel quarto trimestre 2016.

"L'Italia è ormai fuori dal tunnel e la sua economia cresce con sempre maggior robustezza. Al dato del +1% di crescita annua del PIL, diffuso oggi, va aggiunto il +0,3% già acquisito per il 2017. Del resto, la conferma che non ci troviamo più dinanzi solo a dati opinabili o non univoci giunge dalle stesse parole del presidente dell'Istat: 'La ripresa c'è, la crescita del PIL nel 2016 è la più alta dal 2010'" segnala in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"In particolare - osserva in ultimo l'esponente dem -, l'industria manifatturiera è cresciuta nell'ultimo biennio di circa il 5%, un risultato migliore delle principali economie dell'eurozona. A febbraio, inoltre, l'indice Pmi è salito a 54,1 punti dai 52,4 di gennaio. Si tratta del livello più alto dal dicembre 2015. Insomma, ormai non può valere più il detto 'una rondine non fa primavera', perché grazie alle riforme volute dal Partito democratico l'Italia è nelle condizioni di poter spiccare il volo."