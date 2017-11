PIL: crescita ci aiuterà a continuare le riforme, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD commenta le stime preliminari sul PIL diffuse dall'Istat.

"Il PIL cresce e lo fa con una accelerazione superiore alle attese, dandoci la misura di una ripresa continua e costante" assicura in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"I dati dell'Istituto di statistica ci consegnano un quadro positivo, non solo rispetto agli anni precedenti, ma anche relativamente alla crescita di Paesi come Francia o Gran Bretagna. Il dato tendenziale annuo si attesta come il più alto degli ultimi sei anni. - riferisce - La crisi che ha segnato la vita delle famiglie e delle imprese sta lasciando il passo alla ripresa, grazie all'impegno profuso in questi anni dal governo Renzi prima e da Gentiloni ora".



"Se è vero che il PIL è solo un dato economico che non ci consegna la felicità, ci permetterà, però, di proseguire nel percorso delle riforme che potranno dare respiro e sostegno a chi in questi anni ha pagato sulla propria pelle una crisi globale. L'impegno del governo e del Partito Democratico perché nessuno più resti indietro è già in campo" conclude l'esponente dem.