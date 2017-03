Occupazione: Istat conferma bontà politiche riformatrici, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD commenta i dati Istat sul mercato del lavoro nel 2016.

"Numero di occupati al massimo dal 2009, tasso di disoccupazione più basso dal 2013, consistente riduzione del numero degli inattivi. Basterebbero queste tre informazioni per esprimere un giudizio serio, non polemico o strumentale, sulle politiche riformatrici volute e avviate dal PD" afferma in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent, commentando i dati Istat sul mercato del lavoro nel 2016.



"Inoltre, dice l'Istat, l'aumento degli occupati coinvolge finalmente oltre agli over 50 anche i giovani tra i 15 e i 34 anni. E se si vanno ad analizzare i flussi si registrano aumenti della quota di ingresso nell'occupazione di persone in precedenza disoccupate, soprattutto tra le donne, tra gli individui con basso livello di istruzione, e nel Mezzogiorno", si precisa.



La parlamentare del Partito Democratico osserva infine: "Se questo è il quadro, si può dire che Jobs Act, leggi di bilancio, politiche di investimenti pubblici e privati stanno consolidando via via i loro effetti positivi ed occorre spingere ancora di più sull'acceleratore per proseguire sempre di più su questa strada."