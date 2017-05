Morbillo in Piemonte: troppa ambiguità M5S Torino sui vaccini, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del Pd contro la giunta M5S sul tema vaccini.

"L'ambiguità della giunta del M5S di Torino sui vaccini continua ad essere irresponsabile e pericolosa per la salute di una intera comunità. Solo in Piemonte - afferma in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera -, negli ultimi cinque mesi sono stati 568 i casi di morbillo".



"I numeri sono inequivocabili e certificano una situazione di assoluta gravità e le parole dell'assessore Patti rischiano di aggravare la situazione. - sostiene l'esponente dem - Il partito di Beppe Grillo, nonostante le deboli smentite, è palesemente contro i vaccini".

"Voglio però ricordare sia alla sindaca Chiara Appendino sia all'assessore Patti, che hanno pubblicamente dichiarato di aver vaccinato i propri figli, di avere almeno la decenza di non fare campagna elettorale sulla salute dei bambini" conclude.