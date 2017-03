Lonely Planet: festa a Bergamo e Torino perde altro evento, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD commenta la perdita per Torino della festa di Lonely Planet.

"La festa di 'Lonely Planet', il prestigioso marchio internazionale delle guide turistiche, si terrà a Bergamo: dopo Il Salone del Libro, la Mostra di Manet e Cioccolatò, Torino perde l'ennesimo grande evento. - segnala in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera - Questa perdita è ancora più grave se si considera che la festa verrà organizzata dalla casa editrice piemontese Edt".



"Se il sindaco Appendino avesse avuto, per Lonely Planet, un decimo della disponibilità e dell'attenzione mostrata verso i No TAV, la nostra città avrebbe potuto sicuramente ospitare un evento irrinunciabile per elevare l'attrattiva turistica ed il prestigio internazionale dei nostri territori. - osserva infine - La Giunta a 5 Stelle, non rispondendo alle richieste di incontro di Edt, ha manifestato, oltre ad incompetenza ed incapacità, una palese scorrettezza. Ci scusiamo anche a nome dei cittadini di Torino per questa mancanza di educazione."