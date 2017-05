Legge elettorale: Rosatellum perché opposizioni erano divise, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sulla legge elettorale.

"C'è chi prende in giro i cittadini e chi si assume le responsabilità di dare seguito a quanto espresso dagli italiani. Chi chiede più tempo per esaminare la legge elettorale lo fa in modo strumentale - commenta in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera -, solo per interessi e per propria convenienza. Dopo sei mesi dal referendum le opposizioni non sono giunte ad una proposta condivisa dalla maggioranza del Parlamento, così il Partito Democratico ha depositato un testo che tenesse conto delle esigenze di rappresentanza dei gruppi parlamentari più piccoli e della necessità di garantire al Paese governabilità".



"Perché venga approvata prima dell'estate, e dunque prima della sessione di bilancio, è necessario che la legge elettorale arrivi in aula nei tempi previsti, o almeno entro la fine di maggio, c'è dunque tutto il tempo per esaminare la legge in Commissione. È il momento di dare risposte ai cittadini senza ipocrisie" conclude.