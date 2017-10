Legge bilancio 2018: serve soluzione per parafarmacisti, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sulle parafarmacie.

"Inserire nella legge di bilancio, nel rispetto dell'attuale bando nazionale, norme apposite che promuovano l'accesso alla titolarità delle nuove farmacie i farmacisti già titolari di parafarmacie, prevedendo, con apposito regolamento ministeriale, modalità e requisiti per accedere alle assegnazioni. - chiede in un comunicato Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera - Quella delle parafarmacie è una riforma a metà: manca infatti una normativa nazionale specifica; molti esercizi commerciali hanno sofferto in questi anni la parzialità dei processi di liberalizzazione e la concorrenza della grande distribuzione organizzata. Il governo, accogliendo un mio ordine del giorno al Disegno di legge sulle professioni sanitarie, ha dimostrato di voler trovare una soluzione condivisa entro la fine della Legislatura".