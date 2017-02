Industria: più 6,6% farà effetto traino per Italia intera, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sui dati della produzione industriale.

"Potremmo dire che 'i fatti hanno la testa dura' e confermano le nostre buone ragioni, nel senso che le riforme fortemente volute dal Partito Democratico e dal governo portano buoni frutti" afferma in una nota la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"Una crescita della produzione industriale del 6,6% tendenziale tra dicembre 2015 e dicembre 2016 ci dice che il processo riformatore non solo ha portato il settore fuori dalla crisi - puntualizza la parlamentare del Partito Democratico -, ma che si stanno creando le condizioni per un effetto traino per l'intero Paese."



Illustra in conclusione: "Per decenni l'Italia ha rinunciato ad una seria politica industriale, oggi invece siamo di fronte ad un cambio di direzione nelle scelte che pongono al centro gli investimenti in innovazione e sviluppo. Tema guida anche del Piano Industria 4.0 e della scorsa legge di bilancio."