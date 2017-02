Dati PIL premiano stagione di riforme PD, dice Fregolent

Silvia Fregolent del PD sui dati del PIL.

"Il dato positivo rilevato dall'Istat sull'aumento del PIL italiano ci conferma che stiamo percorrendo nella direzione giusta la via del rafforzamento e del consolidamento della crescita del nostro Paese" espone in un comunicato la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



L'esponente dem prosegue in ultimo: "Grazie ad un'economia che non cresceva a ritmi così veloci dal 2010 recuperiamo il terreno perduto dopo gli anni bui dei PIL con il segno meno e riduciamo la distanza dagli altri partner europei. Sono numeri che premiano questa stagione di riforme promossa dal Partito Democratico."