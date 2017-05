Biologico: legge fondamentale per settore in crescita, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sulla legge per l'agricoltura biologica.

"La crescita del biologico promuove l'intero sistema agricolo nazionale e aiuta a salvaguardare la qualità dell'ambiente. Con questo provvedimento l'agricoltura biologica è stata riconosciuta attività di interesse nazionale mentre norme apposite riguardano i distretti biologici, l'organizzazione della produzione e del mercato, gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione" afferma in un comunicato la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent, in merito al primo via libera alla legge.



"Si tratta di disposizioni innovative che interessano 60.000 aziende agricole, oltre 8.000 imprese di trasformazione e 250.000 addetti in un comparto che dal 2010 ad oggi ha ottenuto una crescita media di mercato dell'11 per cento. - ricorda - Un particolare ringraziamento va al primo firmatario del provvedimento Massimo Fiorio ed al relatore Alessandra Terrosi: due deputati che fanno parte della nostra associazione parlamentare."