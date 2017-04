Balzo dell'industria a febbraio fa sperare su crescita del PIL, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sui dati Istat dell'industria.

"E' un balzo importante dell'industria italiana quello che ci segnala oggi l'Istat. Crescono: il fatturato, sia nel mercato interno che internazionale; gli incassi, in modo particolare quello dei cosiddetti 'beni durevoli'; gli ordinativi, con una forte impennata addirittura a due cifre nella componente estera" commenta la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Silvia Fregolent.



"Sono cifre che fanno ben sperare anche in tema di crescita del PIL per quanto concerne il 2017. - prosegue - Ci descrive un Sistema Italia che, grazie alle importanti riforme di questi anni, alle politiche di sostegno degli investimenti pubblici e privati, agli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti nelle Leggi di Bilancio per ricerca, brevetti, super ammortamenti e premi produttività, è in condizione per muoversi da protagonista in Europa e nel mondo".