Aumenti Trenitalia: bene intervento governo ma cancellarli, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolen del PD sugli aumenti degli abbonamento Alta Velocità di Trenitalia.

"La risposta in Aula a Montecitorio del ministro Graziano Delrio, al question time sui rincari degli abbonamenti per i pendolari dell'alta velocità, testimonia la volontà del governo di affrontare il problema. L'impegno di intervenire strutturalmente è un passo in avanti incoraggiante, ma riteniamo che gli aumenti vadano cancellati e non dimezzati", spiega in una nota Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera.



"Anche se siamo di fronte ad un mercato liberalizzato dove Autorità di Regolamentazione dei Trasporti non può imporre prezzi fissi ma solo delineare misure minime di garanzia, non possiamo dimenticare che è lo Stato che detiene direttamente il 100% del Gruppo Ferrovie e quindi di Trenitalia. Non va poi dimenticato - conclude l'esponente dem - che in alcune tratte utilizzate dai numerosi pendolari per motivi di lavoro, in un anno e mezzo gli abbonamenti sono rincarati di oltre il 40%. Sono aumenti ingiustificati che incidono pesantemente sui redditi e sul potere d'acquisto delle famiglie".