Armani: governo fermi licenziamenti e delocalizzazione, dice Fregolent (PD)

Silvia Fregolent del PD sui licenziamenti nello stabilimento Armani di Settimo Torinese.

"Il governo intervenga per salvaguardare lo stabilimento Armani di Settimo Torinese. - dichiara in una nota Silvia Fregolent, vicepresidente del gruppo PD alla Camera - Il polo produttivo piemontese è specializzato da anni nel confezionamento di modelli di alta moda e vanta una lunga tradizione di eccellenza nel settore dell'abbigliamento di qualità".



"E' inoltre necessario fare chiarezza sui processi di delocalizzazione attuati in questi anni dal Gruppo Armani. - specifica - E' inammissibile che un marchio storico del Made in Italy e che ha avuto l'onore di vestire numerose rappresentative nazionali (ultima in ordine cronologico gli atleti olimpici e paraolimpici italiani che hanno preso parte all'edizione di Rio 2016) faccia confezionare i propri prodotti all'estero".