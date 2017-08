Trento: Galletti intervenga per stop caccia all'orso, dice Amati (PD)

Silvana Amati del PD in una interrogazione sul caso dell'orso di Terlago.

"Il 22 luglio scorso, un escursionista ha denunciato di essere stato aggredito da un orso mentre passeggiava con il proprio cane nei pressi del lago di Terlago, in Trentino. In seguito al clamore anche mediatico suscitato dalla vicenda, e alle diverse prese di posizione 'giustizialiste' nei confronti dell'animale, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato un'ordinanza che prevede la cattura e anche la possibilità di uccisione dell'orso. Ma nei giorni scorsi il responsabile settore grandi carnivori, servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, Claudio Groff, intervenendo a Radio3Scienza, ha comunque riportato una diversa dinamica degli eventi" riferisce in una nota Silvana Amati, senatrice del Partito Democratico.

"Non sta a noi entrare nel merito della vicenda ma chiedo al ministro quali misure intenda adottare per evitare una deriva di intolleranza nei confronti dell'orso ma più in generale della fauna più rara del Trentino. - chiarisce in una interrogazione a Gian Luca Galletti- Il clamore mediatico attorno a questa vicenda, sta suscitando una fortissima reazione dell'opinione pubblica. Chiedo infine di verificare che non si adottino misure straordinarie in contrasto alla normativa nazionale di tutela della fauna sull'onda di campagne basate sulla paura nei confronti degli animali selvatici di grande taglia."