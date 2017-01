Caccia ai lupi: governo riveda sua posizione, chiede Amati (PD)

"Non condividiamo affatto il via libera che il governo e le Regioni hanno dato all'abbattimento controllato dei lupi. L'approvazione definitiva del Piano dovrebbe esserci il 2 febbraio ma ci auguriamo che questa decisione possa essere rivista" dichiara in un comunicato Silvana Amati, senatrice del Partito Democratico.



"Gli allevatori hanno perso le loro case e hanno stalle rese inagibili - aggiunge in conclusione la componente della Commissione Difesa -, gli animali, sono risultati troppo spesso difficilmente raggiungibili, esposti al freddo, alla fame, alla sete e alla morte. A loro oltre che tutta la nostra vicinanza in un momento di emergenza dovuto alla neve e al sisma, servono iniziative concrete di sostegno e di ripristino delle strutture abbattute. Altra cosa risulta essere questa decisione relativa all'abbattimento selettivo dei lupi. Non è affatto dimostrato che gli attacchi alle greggi, siano causati dai lupi; il più delle volte si tratta di aggressioni dovute a cani non sterilizzati e abbandonati a se stessi, in palese violazione delle norme già esistenti nel nostro Paese".



"Comunque esiste e può essere rafforzato il sistema dei risarcimenti. - sottolinea - Il 'Piano per la conservazione del lupo' rileva molteplici problematicità e soprattutto prevede che si possa abbattere un numero di animali fino al 5% della popolazione complessiva in Italia, percentuale che già di per sé risulta assai difficile da quantificare. Auspichiamo che il governo riveda questo Piano e che si definisca finalmente una campagna culturale e non solo, che consenta di affrontare in modo più deciso i problemi connessi al randagismo."