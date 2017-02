Bene rinvio Piano: caccia al lupo non è proposta ricevibile, dice Amati (PD)

"La decisione del presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini di rinviare in accordo con il ministro Gian Luca Galletti la discussione sul piano per l'abbattimento del lupo è una bella notizia" spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Silvana Amati.



"Riteniamo da tempo, infatti, - osserva quindi l'esponente dem - che eventuali problemi o difficoltà in cui incorrono gli agricoltori non possano essere risolti con la tecnica dell'abbattimento."



"E' necessario studiare possibili alternative e la Conferenza Stato-Regioni ha tutto il tempo per approfondirle" prosegue.



Riporta dunque: "Abbiamo letto il 'Piano per la conservazione del lupo' e a nostro avviso esso rileva molteplici problematicità, in primis la possibilità di abbattere un numero di animali fino al 5% della popolazione complessiva in Italia."



"Una proposta per noi irricevibile, anche alla luce delle tante dimostrazioni da parte dei cittadini e delle associazioni animaliste che mostrano netta contrarietà a questo piano" rende noto in conclusione.