Servizio Civile: al via bandi 2017. A disposizione 50mila posti

Francesca Bonomo del PD informa sull'apertura dei bandi 2017 per il Servizio Civile.

"Oltre 50mila giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare a un progetto speciale di volontariato. Sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it sono stati infatti pubblicati i bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e delle Province che offrono a 47.529 ragazzi e ragazze la possibilità di prendere parte, su base volontaria, a progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero. A questi vanno ad aggiungersi altri 3000 posti disponibili grazie alla collaborazione con altri Ministeri", informa in una nota Francesca Bonomo, deputata del Partito Democratico e proponente del Servizio Civile Universale.



"Questa possibilità - aggiunge - rappresenta un ulteriore tassello essenziale e utile al completamento del percorso di sostegno all'universo dei giovani, già intrapreso dal governo Renzi e successivamente sostenuto anche da quello Gentiloni. Grazie a questi nuovi bandi, che aumentano sensibilmente le disponibilità di posti e risorse rispetto all'anno precedente, vogliamo stimolare la partecipazione ed il volontariato fra i giovani, favorendo l'inclusione e la coesione sociale ed alimentando il senso di appartenenza a una comunità dinamica e consapevole".



"Il Servizio civile rappresenta infatti un'attività capace di consolidare la propria identità e, allo stesso tempo, di offrire l'opportunità di acquisire competenze, conoscenze e abilità, anche in ambiti non formali. - aggiunge l'eesponente dem - Per questo invito tutti i giovani tra i 18 ed i 28 anni a individuare un progetto per il quale sentono di potersi impegnare, perché fortemente credo che l'esperienza del servizio civile possa rappresentare per loro un'impresa ad alto valore sociale. L'impegno, verso la comunità, non è altro che la migliore e più efficace forma di cittadinanza attiva".