Sanità: con nuovi tagli a Fondo a rischio i LEA. Lorenzin convochi sindacati

CGIL, CISL e UIL contro i tagli del Fondo Sanitario Nazionale decisi surante la Conferenza delle Regioni.

«L'accordo raggiunto in Conferenza delle Regioni sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per il 2017 ha purtroppo sancito i nuovi tagli alla Sanità per 422 milioni, già annunciati dal governo nei giorni scorsi. Il FSN scende così da 113 miliardi a 112,5 miliardi. Siamo alle solite, da una parte si annunciano più servizi e prestazioni per i cittadini ma nei fatti continua l'impoverimento e l'arretramento del sistema sanitario», viene denunciato in una nota congiunta dai segretari confederali di CGIL, CISL e UIL Rossana Dettori, Maurizio Bernava e Silvana Roseto.



«L'ennesima sforbiciata - chiariscono - si rifletterà negativamente sui servizi offerti ai cittadini e mette a rischio l'applicazione integrale dei nuovi LEA».



«Per questo sollecitiamo l'incontro, già chiesto nelle scorse settimane, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin: vogliamo - concludono i tre dirigenti sindacali - si investa nel Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universale, a partire dall'assistenza socio sanitaria nel territorio, condizione essenziale per un'appropriata ed effettiva attuazione dei Lea in tutto il Paese».