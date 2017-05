Mattarella: giornalisti uccisi da mafie e terrorismo voci di democrazia matura

Sergio Mattarella invia un messaggio in occasione della decima Giornata della Memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo.

"In occasione della X Giornata della Memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo organizzata dall'Unione nazionale cronisti italiani, rinnovo il mio commosso pensiero alla memoria di tutti coloro che, animati dall'irrinunciabile valore della libertà di stampa, non si sono piegati alla sopraffazione e hanno rifiutato l'omertà, fino al sacrificio della loro vita" scrive in una nota Sergio Mattarella rivolgendosi al presidente dell'Unci Alessandro Galimberti.



"Molti nostri cronisti sono stati uccisi, in Italia e all'estero, mentre svolgevano il loro lavoro per il bene della collettività. - ricorda il Capo dello stato - Uomini e donne di cui dobbiamo onorare la memoria per sottolineare quanto importante sia il valore della ricerca della verità. Giornalisti che con le loro inchieste hanno contribuito a combattere l'illegalità a svelare affari e collusioni della criminalità organizzata, a fare luce su traffici illeciti e denunciare gli orrori delle guerre".



"Per questo va ribadita con determinazione la necessità di proteggere i cronisti che subiscono minacce e intimidazioni. - precisa Mattarella - Sono voci da tutelare perché espressioni di una democrazia matura che non ha paura della verità. Con l'occasione la prego di fare giungere ai familiari delle vittime sentimenti di solidarietà e vicinanza".