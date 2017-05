Mattarella a Moon Jae-in: Seoul e Roma unite per difendere libertà

Sergio Mattarella invia un messaggio a Moon Jae-in.

«In occasione della sua elezione a Presidente della Repubblica di Corea mi è gradito farle pervenire sincere congratulazioni a nome del popolo italiano e mio personale. La lunga amicizia tra i nostri due Paesi si esprime sia nei rapporti bilaterali sia nei principali contesti multilaterali, ove Seoul e Roma sono unite nel difendere i valori di libertà e sono legate da condivise esigenze di sicurezza. In questo spirito, signor Presidente, le porgo il più vivo augurio di benessere per la sua persona e di pieno successo nello svolgimento del mandato presidenziale», scrive Sergio Mattarella in un messaggio invitato al neo Presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in.