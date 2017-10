Mattarella: Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria di Don Gioacchino Rey

Sergio Mattarella consegna a Roma la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria di Don Gioacchino Rey, parroco di Santa Maria del Buon Consiglio nella zona Quadraro durante l'occupazione tedesca.

"Parroco di Santa Maria del Buon Consiglio nella zona Quadraro di Roma durante l'occupazione tedesca, con eroico coraggio e incurante dei gravissimi rischi personali, aiutò la lotta clandestina e, con generoso slancio pastorale, sostenne coloro che cercavano scampo dalle violenze e dalle crudeltà delle forze occupanti". Con queste motivazioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna a mons. Angelo De Donatis la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria di Don Gioacchino Rey.



"In particolare, - viene ricordato di Don Gioacchino Rey - durante il feroce rastrellamento di centinaia di uomini del quartiere effettuato dalle truppe naziste, dopo essersi offerto al nemico come ostaggio al posto dei suoi parrocchiani, con la propria encomiabile e instancabile opera, riuscì a far liberare ostaggi e a fornire sostegno e conforto ai perseguitati e alle famiglie dei deportati, consentendo anche di ricostruire l'identità dei deportati e di preservare la memoria delle persone coinvolte. Fulgido esempio di incondizionato amore per il prossimo, di condivisione delle altrui sofferenze e di straordinarie virtù civili".