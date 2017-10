Insulti Anna Frank, Mattarella: disumano e allarmante per l'Italia

Sergio Mattarella sul caso degli insulti antisemiti da parte degli ultrà della Lazio.

"Il volto e le pagine del diario di Anna Frank, la sua storia di sofferenza e di morte a opera della barbarie nazista, hanno commosso il mondo. Utilizzare la sua immagine come segno di insulto e di minaccia, oltre che disumano, è allarmante per il nostro Paese, contagiato, ottanta anni addietro, dall'ottusa crudeltà dell'antisemitismo" afferma in una dichiarazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commentando la vicenda degli ultrà laziali.



Mattarella chiede quindi al ministro un grande impegno per "individuare i responsabili di un comportamento così ignobile affinché vengano perseguiti secondo la legge e vengano definitivamente esclusi dagli stadi".