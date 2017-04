Dopo attentato Russia Mattarella incontra Putin: a Mosca da 10 al 13 aprile

Il Quirinale annuncia che il Capo dello Stato Sergio Mattarella incontrerà Vladimir Putin a Mosca dal 10 al 13 aprile 2017.

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, su invito del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si recherà in visita ufficiale a Mosca a partire dal prossimo 10 al 13 aprile", viene annunciato in una nota dal Quirinale, il giorno successivo l'attentato a San Pietroburgo.



"I colloqui tra i due capi di Stato si concentrerà sulle questioni più importanti relazioni bilaterali e dell'agenda internazionale. - si precisa - Nel corso della visita, il Presidente Mattarella incontrerà anche il primo ministro Dmitry Medvedev e con il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia".