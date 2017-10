Attentato al Tempio Maggiore di Roma, Mattarella: fu crimine contro umanità

Sergio Mattarella ricorda l'attentato di Roma del 1982.

"A trentacinque anni dal gravissimo attentato terroristico al Tempio Maggiore di Roma - in cui tante persone rimasero gravemente ferite e il piccolo Stefano Gaj Taché, di appena due anni, fu colpito a morte - desidero esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione alla Comunità ebraica e alla Città di Roma, che ne furono profondamente colpite" scrive in un messaggio Sergio Mattarella.

"Un pensiero particolare rivolgo alle famiglie delle vittime e a coloro che vi furono coinvolti e sono presenti a questo momento di ricordo. - aggiunge il Presidente della Repubblica - I terroristi scatenarono la loro furia omicida su persone inermi, che partecipavano a una festa religiosa. Fu un atto spregevole: contro la vita, contro la libertà, contro la religione, contro la convivenza. Fu un gesto vile contro la città di Roma, simbolo di tolleranza e di accoglienza, e contro l'intera Italia. Fu un crimine contro l'umanità".

"Il ricordo di quel sanguinoso 9 ottobre del 1982 non si attenua con il passare degli anni, ma rafforza - in un momento in cui ci troviamo a fronteggiare nuove sfide di terrorismo integralista - la nostra comune volontà di combattere e sconfiggere chi, in nome dell'intolleranza, vuole aggredire la convivenza contro ogni regola di civiltà e di umanità" conclude il capo dello Stato.