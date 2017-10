Attentato Mogadiscio: Italia sarà sempre al fianco della Somalia, dice Mattarella

Sergio Mattarella invia un messaggio al Presidente della Somalia.

"L'Italia intera ha appreso con profonda tristezza la notizia del vile attentato che ha colpito la zona centrale di Mogadiscio provocando innumerevoli vittime, tra le quali molti bambini" scrive Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente della Repubblica Federale di Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo.

"In questa tragica circostanza desidero confermarle che nella lotta contro la cieca violenza del terrorismo la Somalia potrà sempre contare sull'amicizia e sul fermo sostegno dell'Italia. - assicura il Presidente della Repubblica - Certo che da questa dolorosa prova uscirà rafforzata la determinazione del popolo somalo a consolidare i risultati del processo di riconciliazione per costruire un futuro di pace e stabilità, le porgo, a nome degli italiani tutti e mio personale, le più sentite condoglianze per le famiglie delle vittime, unitamente al sincero augurio di pronto ristabilimento per i numerosissimi feriti".