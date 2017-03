Tasse: su riduzione Orlando ha ragione. Con Renzi non si vince più, dice Lo Giudice (PD)

Sergio Lo Giudice del PD sulla riduzione delle tasse.

"Ridurre le tasse è un obiettivo comune. Poi c'è l'art. 53 della Costituzione che impone la progressività del sistema fiscale, cioè che chi guadagna di più contribuisca di più. Il principio del 'meno tasse per tutti' alla base dell'abolizione dell'IMU su tutte le prime case viola questo principio e danneggia quella politica di seri investimenti pubblici di cui l'Italia ha assoluta necessità per ripartire", dichiara il senatore del Partito Democratico Sergio Lo Giudice, rispondendo alla senatrice Francesca Puglisi che aveva polemizzato con Andrea Orlando.



"Non basta dire 'meno tasse': serve uno spostamento del carico fiscale dalla produzione alla rendita, un disegno organico di utilizzo delle risorse fiscali per favorire la crescita e una serrata lotta all'evasione. - precisa - Questo è mancato negli ultimi anni e questo è quello che la mozione Orlando propone per l'italia. A seguire le vecchie ricette Renzi non è riuscito a fare ripartire il Paese e si è isolato politicamente: così con Renzi le elezioni non si vincono più ".