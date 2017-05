Incendio camper Centocelle: interrogazione a governo su strategia Rom

Sergio Lo Giudice del PD commenta l'incendio al camper di una famiglia Rom.

"L'incendio alla roulotte nella zona di Centocelle a Roma che ha causato la morte di tre sorelle rom di 20, 8 e 4 anni riempie di dolore e grida azioni fattive per il superamento delle condizioni di vita in cui vivono decine di migliaia di persone rom, sinte e camminanti nel nostro Paese. Se consideriamo anche la notizia del ritrovamento di liquido infiammabile sul luogo della disgrazia e la conseguente apertura di un fascicolo per dolo e omicidio volontario, si aggiunge un ulteriore elemento di gravità estrema che richiama alle pagine più buie della storia europea e che necessita della risposta più ferma da parte di tutte le istituzioni" dichiara in una nota Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico e membro della Commissione diritti umani di Palazzo Madama.



"Per questo insieme ad altri colleghi senatori - aggiunge - ho predisposto un'interrogazione al governo perché venga fatta luce sull'accaduto e si renda conto dello stato di attuazione della strategia Rom, sinti e camminanti incardinata presso l'Unar". "Chiediamo al Governo - conclude Lo Giudice - di intervenire per garantire la piena collaborazione di ogni organo dello Stato al rapido accertamento della verità dei fatti accaduti e delle relative responsabilità."