Congresso PD: non strozzare tempi. Su candidato ReteDem decide 4 marzo

Sergio Lo Giudice di ReteDem sul congresso PD.

"Il congresso del PD è partito con la discussione sulle regole: non prevalga la tentazione di strozzare ulteriormente i tempi", dichiara in una nota il senatore Sergio Lo Giudice, portavoce di ReteDem, area della sinistra PD.



"Noi di ReteDem abbiamo deciso di puntare sul futuro del PD e su un rinnovamento del suo progetto politico. - chiarisce il parlamentare - Lo faremo stando nel congresso puntando sulle nostre priorità: legalità, ambiente, giustizia sociale, diritti civili, innovazione, Europa, partecipazione politica. Su quale candidato investire per la realizzazione di una visione nuova per l'Italia lo decideremo il 4 marzo, quando si riunirà il coordinamento nazionale della Rete".