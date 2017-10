Bologna: a fuoco lapide partigiana. Fa parte di strategia fascista, dice Lo Giudice (PD)

Sergio Lo Giudice del PD sull'atto vandalico alla lapide partigiana di via Andrea Costa a Bologna.

"Il fuoco alla lapide partigiana di via Andrea Costa non va considerato solo un atto vandalico ma un tassello di una strategia, per quanto sconnessa e scellerata, di riaffermazione e dell'identità e dei disvalori fascisti", sostiene in una nota il senatore PD Sergio Lo Giudice, commentando quanto accaduto a Bologna nella notte fra il 10 e l'11.

"La comunità bolognese faccia proprio il grido di allarme dell'ANPI, che ben collega i gesti di violenza diffusa di matrice fascista con la crescente presenza di liste di estrema destra nelle competizioni elettorali. Nessuna sottovalutazione sarebbe giustificabile", sottolinea.