Tassa Airbnb: in legge bilancio rivedere la norma, dice Boccadutri (PD)

Sergio Boccadutri del Pd sulla cosiddetta tassa Airbnb.

"La politica sui temi dell'innovazione deve riappropriarsi del suo ruolo e non lasciare le agenzie o altre istituzioni nella posizione di dover scrivere regole attuative di leggi non adeguate. Sulla cosiddetta 'Airbnb Tax' dobbiamo ripartire dal metodo, coinvolgendo maggiormente gli operatori" dichiara in una nota Sergio Boccadutri, deputato del Partito Democratico, dopo un incontro con i rappresentanti dei principali portali online, AirBnB, Booking, HomeAway.



"In discussione non è la possibilità di utilizzare anche le nuove tecnologie per combattere l'evasione fiscale presente in maniera diffusa - come in molti altri settori della nostra economia - anche nella locazione delle case. La volontà è lavorare già in vista della prossima legge di bilancio per rivedere la norma, preservandone gli obiettivi di gettito, al fine di rendere possibili soluzioni diverse per differenti modelli di business. Insomma un fisco più amico che differenzi senza discriminare" assicura il responsabile Innovazione del PD.



"L'arrivo di Ernesto Ruffini all'Agenzia delle Entrate può dare ulteriore stimolo verso la semplificazione del fisco e la comprensione che la tecnologia è un alleato nella lotta all'evasione. - precisa quindi - È necessario quindi incentivare l'utilizzo di metodi tracciabili, online o con agenti immobiliari, di quella fetta di mercato che sceglie di nascondersi anche attraverso strumenti privi di alcuna tracciabilità. Gli operatori presenti alla riunione hanno ribadito, come già avvenuto in altre occasioni, la loro volontà di collaborare con le istituzioni, purché questo avvenga nel rispetto delle normative europee applicabili ai servizi online e in un contesto privo di contrarietà pregiudiziali verso le piattaforme elettroniche. Il rischio è di creare discriminazioni profonde nel mercato, sia tra online che offline che tra gli stessi operatori del digitale. Come legislatore dobbiamo assicurare la trasparenza e la lotta all'evasione, ma questo non può avvenire a discapito della concorrenza che genera occasioni di crescita economica per tutto il Paese".