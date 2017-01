Su nomine Radio Rai rispettate indicazioni Anac su job posting?, chiede Boccadutri

"Ho appena presentato un'interrogazione rivolta alla Presidente e al direttore generale della Rai in seguito alla rimozione di Nicola Sinisi da direttore di Radio Rai" annuncia in una nota Sergio Boccadutri, componente PD della Commissione di Vigilanza Rai.



"Mi interessa sapere - spiega - se nella nomina del nuovo direttore di Radio Rai, dopo la conclusione dell'interim di Roberto Sergio, saranno rispettate le raccomandazioni dell'Autorità anticorruzione presieduta da Cantone, in particolare rispetto al job posting, da utilizzare in modo preventivo e non concomitante rispetto all'avvio di procedure di selezione esterna".