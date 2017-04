Intervista Davide Casaleggio: Agcom verifichi conflitto di interessi, dice Boccadutri (PD)

Sergio Boccadutri del PD sull'intervista di La7 a Davide Casaleggio.

"Agcom verifichi ruolo agenzia Visverbi, che fornisce intervistatore e organizza evento Ivrea" chiede in un comunicato il deputato del Partito Democratico Sergio Boccadutri.



"Per l'intervista tv a La7 a Davide Casaleggio è stato chiamato un giornalista che fa parte dell'agenzia Visverbi - rende noto in conclusione il parlamentare del PD -, la stessa agenzia che, secondo notizie di stampa, organizza l'evento M5S di commemorazione del fondatore del partito Gianroberto, a Ivrea. Per l'Agcom è tutto normale? Non c'è alcun conflitto di interessi? Lo chiederemo con un esposto scritto all'Authority. Si è parlato molto del ruolo degli agenti esterni in Rai, forse occorre approfondirlo anche sulle altre emittenti."